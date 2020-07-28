İHA

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulanan 5 katlı bir binanın asansöründe başladığı iddia edilen yangın çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte zor anlar yaşadı.

Yangın çıkan bina ve çevredeki binalar tahliye edildi. Yangın nedeniyle mahalle duman altında kaldı. İtfaiyenin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan yangın sırasında patlayan bir piknik tüpünün yaklaşık 100 metre uzaklıkta seyir halinde bulunan 06 BB 774 plakalı kapalı kasa kamyonetin üzerine düştüğü ortaya çıktı.

Araç sahibi Ferdi Alıcı (37) iki patlama sesi duyduğunu belirterek ikinci patlamada aracının üzerine piknik tüpü düştüğünü söyledi. Alıcı, bunun üzerine durumu polise ihbarda bulunduğunu kaydetti.

Mahalle sakinleri ise yangın sırasında sokakta çok sayıda çocuğun olduğuna dikkat çekerek olası bir facianın atlatıldığını söylediler.