Ankara'da sokağa çıkma yasakları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntıları...

SAAT 10.00 İLE 16:00 ARASINDA...

Ankara'da 65 yaş ve üstü saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek

Buna göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar tekrar değerlendirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.