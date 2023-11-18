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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi, yollar göle döndü

        Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi, yollar göle döndü

        Başkent Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar trafikte ilerlerken güçlük çekti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.11.2023 - 19:34 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:34
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        Başkent'te yollar göle döndü
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        Başkentte akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

        CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

        Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

        OLUMSUZLUK BİLGİSİ ULAŞMADI

        Ankara Valiliği, öğle saatlerinden önce kentin güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklamıştı. Ankara'da uyarısı yapılan yağış ve fırtına akşam saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle yaşanan bir olumsuzluk bilgisi ulaşmadı.

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        #ankara sağanak
        #haberler
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