Ankara'da bir binada meydana gelen patlamanın sonucunda bina çöktü, göçük altında kalan 6 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan müdahalelerin ardından uzmanlardan ilk açıklamalar gelmeye başladı. İşte Ankara'daki patlamada son durum

ANKARA'DAKİ PATLAMA NEREDE, SEBEBİ NE?

Ankara'nın Keçiören ilçesi, Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Göçük altında kalan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan yaralılar hastaneye götürüldü. Ağır yaralıların ikisinin de çocuk olduğu açıklandı.

ANKARA'DAKİ PATLAMA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmen'i aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak." dedi.