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        Ankara'da otoyolda pilotun öldüğü kazada cama isabet eden taşın sırrı çözüldü

        Ankara-İstanbul otoyolunda, THY pilotu Saygın Doğan'ın ölümüne neden olan karşı şeritten fırlayan taşın sırrı çözüldü. Karşı şeritte kazaya karışan bir aracın refüjdeki taşın neden olduğu ortaya çıktı. Taşı döşeyen taşeron firma ve kazaya karışan sürücü hakkında soruşturma açıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 11:56
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
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        Ankara'da Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot Saygın Doğan'ın (38), 21 Haziran'da otoyolda otomobilinin ön camına isabet ederek ölümüne neden olan taşın fırlamasına, karşı şeritte hasarlı kaza yapan otomobilin yol açtığı belirlendi.

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        Aracındaki hasar otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kamerası ile tespit edilen A.D., Sivas'ta gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Sürücü ile taşı yola döşeyen taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan soruşturma açıldı.

        Kaza, 21 Haziran'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini bayram öncesi ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Saygın Doğan, otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş, aracın üzerine geldi. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarptı.

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        Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtuldu.

        Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilen kardeşleri de katıldı.

        KAMERADAN HASARLI ARAÇ TESPİT EDİLDİ

        Jandarma, kazanın ardından pilot Saygın Doğan'ın ölümüne neden olan taşın sırrını çözmek için inceleme başlattı. Taşın fırladığı tahmin edilen Ankara yönünde kaza saatinde seyreden araçlar, otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kameralarından tek tek tarandı.

        Son rakam grubu açıklanmayan 58 SA plakalı beyaz renkli otomobilin yan tarafındaki hasar kameradan tespit edildi. Plaka üzerinde yapılan araştırmada aracın A.D.'ye ait olduğu belirlendi. A.D., Sivas'ta jandarma tarafından gözaltına alındı.

        A.D., pilotun hayatını kaybettiği kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta aracıyla refüje çarptığını, aracında hafif hasar oluştuğunu, yola devam ettiğinde ileride başka kaza yapan bir araç gördüğünü, ancak kendisiyle ilgisi olduğunu düşünmediği için durmadan yola devam ettiğini söyledi.

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        İncelemede A.D.'nin aracıyla refüje çarptığı sırada yola döşenen taşın karşı şeride fırladığı saptandı. A.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        TAŞERON FİRMA SORUMLUSUNA DA SORUŞTURMA

        Öte yandan söz konusu taşın da karayolları adına taşeron bir firma tarafından yola döşenen taşlardan birisi olduğu belirlendi. Taşeron firmanın sorumlusunun da soruşturma kapsamında ifadesi alındı.

        Sürücü A.D. ile taşeron firma sorumlusu hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        #Son dakika haberler
        #saygın Doğan
        #ankara
        #trafik kazası
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