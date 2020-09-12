DHA

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Narlı, Ankara Şehir Hastanesi'nde kalan yakınını ziyaret edip geri dönerken, yolun karşısına geçmek için bulvara çıktı. Bu sırada Kızılay yönünde giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 DE 8288 plakalı otomobil, Narlı'ya çarptı. DHA'nın haberine göre; otomobil, yaklaşık 100 metre ileride dururken Musa Narlı, yoldan geçen başka araçların da altında kaldı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın uzuvları bulvara saçıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı ve bulvarı tek taraflı araç geçişine kapattı. Musa Narlı'nın yakınları, olay yerine gelerek cenazeyi teşhis etti.

Olay yeri savcısının incelemesinin ardından Musa Narlı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.