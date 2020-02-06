Ankara'da okullar için kar tatili var mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Ankara'da bugün etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hal böyle iken gözler de Ankara Valiliği'ne çevrildi. Peki Ankara için son durum ne? Ankara'dan detaylar haberimizde.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından özellikle öğrenciler kar tatili beklentisine girdi. Ancak henüz Ankara Valiliği'nden ya da diğer resmi kurumlardan gelen bir tatil açıklaması yok. Konu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

ANKARA HAVA DURUMU - 7 ŞUBAT 2020 CUMA

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) PERŞEMBE 21.00 - 24.00 2 2 96 10 24 CUMA 24.00 - 03.00 1 1 96 10 21 CUMA 03.00 - 06.00 -1 -3 91 6 18 CUMA 06.00 - 09.00 0 -2 89 5 13 CUMA 09.00 - 12.00 1 1 70 8 17 CUMA 12.00 - 15.00 3 3 62 15 30 CUMA 15.00 - 18.00 1 1 69 14 30 CUMA 18.00 - 21.00 0 -2 80 7 26 CUMA 21.00 - 24.00 0 -3 84 9 17