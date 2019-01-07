07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara'da okullar tatil mi? İlk açıklama Valilik'ten geldi. Ardından Ankara'nın ilçesinden ilk kar tatili haberi de geldi. Peki Ankara'da bugün okullar tatil mi? İşte son açıklamalar
OKULLARIN TATİL EDİLMESİ HENÜZ SÖZ KONUSU DEĞİL
Valilik kaynakları gün boyu devam eden kar yağışının meteorolojik tespitlere göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Bu gelişme sonrası kentte eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı bildirildi.
Bala’da okullar yarın tatil
Ankara'nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi. Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir" denildi.
Başkent’te karın tadını çocuklar çıkardı
Başkent'te, çocuklar yağan karın tadını leğenler ve poşetlerle yokuştan aşağı kayarak çıkarttı.
Başkent'te dün akşam saatlerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bugün de sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini gösterdi. Yediden yetmişe herkes karın keyfini kar topu oynayarak, leğen ve poşetlerle yokuştan aşağı kayarak çıkarttı.
Devam eden kar yağışından etkilenen çocuklar, Ankara Valisi Vasip Şahin’e seslenerek, Pazartesi gününün kar tatili olmasını istedi. Hacı Sabancı Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan ve mahalleli çocuklarla beraber eğlenen Özge Şentürk öğretmen de, öğretmenlerin ve öğrencilerin güzel bir gün daha geçirmeleri için Pazartesi günü okulların tatil edilmesini arzuladı.
Tüm Ankara’yı beyaza bürüyen kar yağışı sonunda ortaya kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Vatandaşlar kentin bir çok yerinde bu eşşiz manzaraların tadını çıkarttı.
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