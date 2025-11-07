Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

        Ankara'da kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

        Ankara'nın Sincan ilçesinde üç farklı kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 03:16 Güncelleme: 07.11.2025 - 03:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 4 Kasım Salı günü Sincan'da 3 farklı kuyumcuya sahte altın satışı gerçekleştiren İ.İ, N.S. ve S.Ş. yakalandı.

        AA'nın haberine göre geriye dönük güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, S.Ş. ve N.S'yi örgütleyen İ.İ'yi kullandığı araçta yakalayan polis ekipleri, 2 adet sahte ziynet eşyası ve 40 bin lira ele geçirdi.

        İncelenen malzemelerin orijinalinden ayırt edilmesinin zor olduğu ve altın suyuna batırıldığı tespit edilirken, şüphelilerin ifadelerinde, sahte altınları İstanbul'dan getirdiklerini, İ.İ'nin N.S. ve S.Ş'ye satılan malzemelerden pay verdiğini belirttikleri öğrenildi.

        Sahte altın satışı yapılan kişilere paraları iade edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #haberler
        #Sincan
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Tedesco'dan hakem ve penaltı sözleri!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'de penaltı isyanı!
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Habertürk Anasayfa