Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüşecek

Billstrom açıklamasında "Bu kuruluşlar ile PKK arasında çok yakın bir bağlantı var" dedi ve "Birincil hedef İsveç'in NATO'ya üyeliği" diye de ekledi.

Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği belirtildi.

İSVEÇ: PKK VE YPG İLE TEMAS ŞEKLİNDE BİR AJANDAMIZ YOK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom

Aftonbladet gazetesine de açıklamalarda bulunan Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki Sosyal Demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.