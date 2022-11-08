Ankara'da kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da İsveç Başbakanı Kristersson ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve İsveç'in NATO üyeliğinin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüşecek
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HABERTURK.COM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Kristersson resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Kristersson onuruna resmi akşam yemeği verecek.
MASADA NE VAR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi görüşmelerde, Türkiye-İsveç ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği belirtildi.
Görüşmelerde ayrıca, stratejik ortak İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Geçtiğimiz günlerde İsveç Radyosu'na konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin terör örgütü YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını duyurdu.
Billstrom açıklamasında "Bu kuruluşlar ile PKK arasında çok yakın bir bağlantı var" dedi ve "Birincil hedef İsveç'in NATO'ya üyeliği" diye de ekledi.
İSVEÇ: PKK VE YPG İLE TEMAS ŞEKLİNDE BİR AJANDAMIZ YOK
Aftonbladet gazetesine de açıklamalarda bulunan Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki Sosyal Demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.
Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Ankara'da kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile bir araya gelecek/ankara-da-kritik-gorusme-cumhurbaskani-erdogan-isvec-basbakani-kristersson-ile-bir-araya-gelecek-3536646
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