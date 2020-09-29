Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

Ankara Ayrancı Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler yürekliği ağza getirdi. Bir apartmanın çatısında kiremit döşeyen işçiler hiçbir iş güvenliği almadı. Düşme riskine karşı ne bir halat ne de bir kurtarma ağı yoktu. O anlar yakınlardaki bir apartmandaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

MASKE TAKMAYI İHMAL ETMEDİ

İşiçiler düşme riskine karşı hiçbir önlem almamıştı. Ancak koronavirüse karşı önlem almayı ihmal etmedi. İşçilerden bir tanesinin metrelerce yükseklikte açık havada maske takması dikkat çekti.