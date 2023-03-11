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Ankara'da kız arkadaşını öldüren zanlı takside intihar etti

Ankara Altındağ'da, evine gittiği kız arkadaşını tabancayla başından vurarak öldüren zanlı, taksiye binerek kaçtı. Zanlı, polis ekiplerinin takibiyle durdurulan takside intihar etti

Giriş: 11.03.2023 - 06:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da kız arkadaşını öldüren zanlı takside intihar etti
Kız arkadaşını öldürüp takside intihar etti!
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AA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde Gaye Güven'in (24), bulunduğu daireye gelen erkek arkadaşı Yiğit B, kapıyı açan Güven'in başına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan kontrollerde Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler zanlının taksiyle kaçtığını belirleyerek takibe aldı. Ekiplerce durdurulan takside bulunan Yiğit B, tabancayla intihar ederek yaşamına son verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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