İş ortaklarının kavgası kan donduran cinayetle bitti!

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar arasında 'hisse devri' nedeniyle çıkan tartışmada Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd (30), ortağı Ahmet Dikbaş tarafından tabancayla kasığından vuruldu. Dikbaş, kasığından yaralanarak kaçıp bir manava sığınan Xalıd'ı kalbine ateş ederek öldürdü. DHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.00 sıralarında Demetlale Mahallesi 418'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, tütün mamulleri satışının yapıldığı iş yerinde ortaklar Ahmet Dikbaş ve Azerbaycan uyruklu Şamil Xalıd arasında hisse devri nedeniyle tartışma çıktı.

ÖNCE KASIĞINDAN SONRA KALBİNDEN VURDU Tartışmanın büyümesi üzerine Dikbaş, üzerinde bulunan tabanca ile ortağı Xalıd'e ateş etti. Xalıd, kasığına isabet eden kurşunla cadde üzerinde bulunan bir manava sığındı. Dikbaş, Xalıd'ın 3 el daha ateş etti. Xalıd, kalbine isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dikbaş, polis ekiplerine teslim olurken, Xalıd ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.