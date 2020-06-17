Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.

Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.

Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.

Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.