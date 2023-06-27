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Ankara'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü

Ankara'da bir berber, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinden ayrılmayan cinayet şüphelisi, polis ekiplerine teslim oldu

Giriş: 27.06.2023 - 02:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldürüldü
Ankara'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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AA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Piyade Mahallesi 2022 Sokak'ta berberlik yapan Serdar Ertürk (47) ile Mücahit Altay (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Altay, Ertürk'ü bıçaklayarak öldürdü.

Cinayetin ardından olay yerinden ayrılmayan zanlı, bölgeye gelen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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