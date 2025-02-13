Ankara'da bulunan poligonda intihar teşebbüsü yaşandı

Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberine göre Ankara'nın Çağlayan ilçesinin Balgat semtinde bulunan poligonda 1 vatandaş intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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İKNA EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI

İddialara göre poligondaki bir kişinin borçlarından dolayı intihara teşebbüs edip silahı başına dayadı. Edinilen bilgilere göre olay yerine gelen özel harekat polisleri vatandaşı ikna ederek gözaltına aldı.