Dün ve bugün merak edilen soruların başında "Ankara'da okullar kar tatili ilan edildi mi?" sorusuydu. Açıklama Valilikten geldi. Ankara'da okulların 1 gün tatil olduğunu açıkladı.

ANKARA'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ankara Valiliği, tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Aralık 2018 Salı günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir” denildi.

Belediyelerden alınan son bilgilere göre, yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceğinin belirtildiği açıklamada, “Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Ankara’da üniversite eğitimine kar molası

Ankara’da yoğun kar yağışı nedeniyle ilkokul ve liselerin yanı sıra bazı üniversitelerde de eğitime bir günlük ara verildi. Kar tatilini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyuran Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin’e öğrencilerden, sevgi dolu geri dönüşler yapıldı.

Ankara’da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’daki bazı üniversiteler de eğitime bir günlük ara verdi. Kar tatiline giren üniversiteler arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi, 26 Aralık günü eğitime tüm yerleşkelerde ara verildiğini duyururken Hacettepe Üniversitesinde ise Beytepe Yerleşkesinde eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.

Rektör Tekin’den öğrencileri mutlu eden paylaşım

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversitede 26 Aralık günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiğini sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Rektör Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Valiliğimizin kararı ve Meteorolojik verileri göz önüne alarak yarın (26 Aralık Çarşamba günü) kampüslerimizde eğitim öğretime ara verme kararı aldık. Hep beraber karın keyfini sürelim, çilesini çekmek yerine...”

Rektör Tekin’in paylaşımını büyük bir sevinçle karşılayan öğrenciler, Rekör'e övgüler yağdıran birbirinden komik geri dönüşlerde bulundu.

O tweetlerden bazıları şu şekilde:

“Canim rektör ya

Hocam içimizi okudunuz valla

Şimdi kar üstünde halay çekme vakti

Rektör gibi rektör be

Teşekkürler hocam yoksa okula kayak yapmaya gidecektik.

Hocam Allah sizi başımızdan eksik etmesin

Ya canımız rektörümüz nasıl da duydu sesimizi

Ya sen ne güzel bir rektörsün ya

Sınavlara da bir el atsaydınız hasta oluruz diye ağız tadıyla kar oynayamadık

Gözünüz öğrencisini seven gerçek bir rektör görsün

Yusuf diye yazılır adam diye okunur.”