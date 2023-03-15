Olay, Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde bir kafede meydana geldi.

Kafenin önüne otomobille gelen Kaan A., Yusuf K., Batuhan Ö., pompalı tüfekle kafeye rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucunda kafe işletmecesi Kenan T. başından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kenan T., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.