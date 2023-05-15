Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara’daki milletvekili dağılımı da şekillendi. Buna göre AK Parti Ankara birinci bölgede 4, ikinci bölgede 6, üçüncü bölgede ise 5 vekil çıkarırken, 2018’deki sandalye sayısını korumuş oldu.
2018 seçimlerinde de AK Parti Ankara’dan 15 milletvekili çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin , Tuğrul Türkeş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek AK Parti’nin Ankara milletvekilleri arasında yer alıyor.
14 Mayıs seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin Ankara Milletvekilleri:
Tuğrul Türkeş- 1. Bölge
Jülide Sarıeroğlu-1. Bölge
Murat Alparslan- 1. Bölge
Zehranur Aydemir – 1 Bölge
Vedat Bilgin -2. Bölge
Selva Çam -2.Bölge
Orhan Yeğin- 2. Bölge
Zeynep Yıldız- 2. Bölge
Osman Gökçek- 2. Bölge
Kurtcan Çelebi- 2. Bölge
Fuat Oktay- 3. Bölge
Leyla Şahin Usta- 3. Bölge
Ömer İleri-3. Bölge
Asuman Erdoğan- 3.Bölge
Ahmet Fethan Baykoç -3.Bölge
CHP’NİN BAŞKENT KARNESİ
13 VEKİL ÇIKARDI AMA SANDALYE SAYISI 9’A DÜŞECEK
2018’de Ankara’da yüzde 26,09 olan oy oranını 14 Mayıs’ta yüzde 30,55’e çıkarmış olsa da ortaya çıkan tablo Ankara’da da CHP’nin yüzünü güldürmedi. Geçici sonuçlara göre 2018’de 10 olan vekil sayısını 13’e çıkarmış görünse de CHP Gelecek, Deva ve Saadet Partili isimlere listesinde yer verdiği için Ankara’daki vekil sayısı 9’a düşecek.
BİRİNCİ BÖLGEDEKİ 6 VEKİLDEN BİRİ DEVA BİRİ GELECEK PARTİLİ
CHP’nin kalesi olarak adlandırılan Çankaya ilçesini de içeren bu bölgeden DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in listede yer alması tartışma yaratmıştı. 2018 seçimlerinde CHP Ankara birinci bölgeden 5 milletvekili çıkarırken bu kez vekil sayısını 6’ya yükseltti. Ancak bu 6 vekilden biri Meclis’te DEVA diğeri ise Gelecek Partisi’ni temsil edecek.
GAMZE TAŞÇIER- 1.Bölge
DENİZ DEMİR-1. Bölge
OKAN KONURALP-1.Bölge
SADULLAH ERGİN-1.Bölge (DEVA)
MUSTAFA NEDİM YAMALI- 1.Bölge (GELECEK PARTİSİ)
CHP Ankara ikinci bölgede ,2018’de 2 olan vekil sayısını 3’e çıkarmış olsa da bu bölgedeki sandalye sayısı aynı kalacak. Aynı durum üçüncü bölge içinde geçerli. Daha önceki seçimde bu bölgeden Meclis’e üç milletvekili gönderen CHP vekil sayısını dörde yükseltti ama seçilen isimlerden biri Saadet Partili olduğu için CHP’nin Ankara 3. Bölgedeki vekil sayısı 3 olacak.
İKİNCİ BÖLGEDE CHP LİSTESİNDEN SEÇİLEN VEKİLLER
MURAT EMİR- 2.Bölge
İDRİS ŞAHİN-2. Bölge (DEVA Partisi)
SEMRA DİNÇER 2. Bölge
3. BÖLGEDE BİR VEKİL SAADET PARTİSİ’NİN
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN (SAADET Partisi)
AYLİN YAMAN
MHP 3, İYİ PARTİ 5 VEKİL ÇIKARDI
MHP’nin Başkent’teki vekil sayısı 5’ten 3’e düşerken, her seçim bölgesinden bir milletvekiline sahip oldu. İYİ Parti ise Ankara’daki vekil sayısını 4’ten 5’e çıkardı.
MHP ANKARA MİLLETVEKİLLLERİ
MEVLÜT KARAKAYA -1.Bölge
SADİR DURMAZ-2. Bölge
YAŞAR YILDIRIM -3.Bölge
İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLLERİ
KORAY AYDIN 1.Bölge
AHMET EŞREF FAKIBABA-1.Bölge
ADNAN BEKER-2.Bölge
YÜKSEL ARSLAN-3.Bölge
KÜRŞAT ZORLU-3.Bölge
YEŞİL SOL ANKARA’DA VEKİL ÇIKARAMADI
2018 seçimlerinde Ankara’dan Meclis’e bir milletvekili gönderen HDP Yeşil Sol listelerinden Başkent’te vekil çıkarmayı başaramadı.
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