Ankara'da 7 katlı binada yangın
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 7 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesi İleri Mahallesi Yıldız Sokak’ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara ve yan binalara sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışması yapılan binada yangının çıkış nedeni araştırıyor.