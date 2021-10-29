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Ankara Cuma saati! Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? 29 Ekim Ankara Cuma namazı saati

Müslüman alemi için mübarek cuma gününde cuma namazı için camiye gitmek isteyenler cuma namazı saatlerini araştırıyor. 29 Ekim Cuma günü Ankara'da cuma namazı kılacak olan vatandaşlar için Ankara cuma saati nedir? Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 29 Ekim Ankara Cuma saati

29.10.2021 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Cuma saati! Ankara'da Cuma namazı kaçta kılınacak? 29 Ekim Ankara Cuma namazı saati

29 Ekim Cuma günü, cuma namazı için camiye gitmek isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve Ankara Cuma vaktini araştırılıyor. 29 Ekim Cuma günü Diyanet'e göre Ankara Cuma namazı saati

ANKARA CUMA SAATİ - 29 EKİM

29 Ekim Ankara Cuma saati: 12:39

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

28 Eki

05:42

07:06

12:39

15:31

17:58

19:17

29 Eki

05:43

07:07

12:39

15:30

17:57

19:16

30 Eki

05:44

07:08

12:39

15:30

17:56

19:15

31 Eki

05:45

07:09

12:39

15:29

17:54

19:14

1 Kas

05:46

07:10

12:39

15:28

17:53

19:12

2 Kas

05:47

07:12

12:39

15:27

17:52

19:11

3 Kas

05:48

07:13

12:39

15:26

17:51

19:10


CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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