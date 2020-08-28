Ankara Cuma namazı saat kaçta?

Ankara Cuma namazı saati kaçta? Ankara'da Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? soruları bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Cuma namazları sadece Valiliğin belirlediği camilerde ve kurallara göre kılınıyor. İşte 28 Ağustos Ankara Cuma saati (vakti)...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 28 AĞUSTOS 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12.55'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 28 Ağustos 2020 Cuma 04:36 06:06 12:55 16:37 19:34 20:58 29 Ağustos 2020 Cumartesi 04:38 06:07 12:55 16:36 19:32 20:56 30 Ağustos 2020 Pazar 04:39 06:08 12:54 16:35 19:31 20:54 31 Ağustos 2020 Pazartesi 04:40 06:09 12:54 16:34 19:29 20:52 01 Eylül 2020 Salı 04:41 06:10 12:54 16:33 19:28 20:50 02 Eylül 2020 Çarşamba 04:43 06:10 12:53 16:32 19:26 20:48 03 Eylül 2020 Perşembe 04:44 06:11 12:53 16:31 19:25 20:46 ANKARA AYLIK NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN CUMA NAMAZI ÖNCESİ UYARI

1- 29 Mayıs Cuma günü itibari ile Cuma namazı aşağıdaki listede Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

2- Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

3- Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

4- Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.