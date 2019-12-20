Ankara Cuma namazı saat kaçta? sorusu Ankara'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm camilerde okunması için hazırlanan Cuma Hutbesi'nin konusunu "Takva: En Hayırlı Azığımız" olarak belirlendi. Ankara'da Cuma namazı için tüm camilerde hazırlıklar yapılıyor. 20 Aralık Ankara Cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ - 20 ARALIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Ankara'da bugün saat 12.51'da okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 20 Aralık 2019 Cuma 06:28 07:59 12:51 15:12 17:33 18:58 21 Aralık 2019 Cumartesi 06:29 07:59 12:51 15:13 17:33 18:58 22 Aralık 2019 Pazar 06:29 08:00 12:52 15:13 17:34 18:59 23 Aralık 2019 Pazartesi 06:30 08:00 12:52 15:14 17:34 18:59 24 Aralık 2019 Salı 06:30 08:01 12:53 15:14 17:35 19:00 25 Aralık 2019 Çarşamba 06:31 08:01 12:53 15:15 17:35 19:00 26 Aralık 2019 Perşembe 06:31 08:02 12:54 15:15 17:36 19:01

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GÜNÜN AYETİ

Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir. (Yûnus, 10/37)

GÜNÜN HADİSİ

Kim ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri inkâr ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur. Gizli hallerinin hesabı ise Allah’a âittir. (Muslim, "Îmân", 37)

GÜNÜN DUASI

Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Tirmizî, "De’avât",89)

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.