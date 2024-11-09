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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da başlıyor

        Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da başlıyor

        Bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali, 20–30 Kasım tarihleri arasında Ankara'nın çeşitli mekanlarında gerçekleşecek. Birbirinden özel konserler, söyleşiler, ücretsiz sergi ve eğitim etkinliklerinin sanatseverlerle buluşacağı festivalin teması "Caz Enerjisi" olarak belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 00:11 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:11
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        Cazın başkenti Ankara
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        Cazseverlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali başlıyor. "Caz Enerjisi" temasıyla bu yıl 28’incisi düzenlenecek olan festival, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, başkentin farklı mekânında caz enerjisini Başkent’e yayacak.

        Birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz sergi ve eğitim etkinlikleriyle Ankaralılara sanat ve müzikle dolu 10 gün yaşatacak festival, uluslararası misafirleri de ağırlayacak. Dünyadan pek çok sanatçının da performans sergileyeceği festival, katılımcılara zengin bir program sunacak.

        Caz enerjisini Başkent’e yayacak

        Ankara’nın en büyük festivalleri arasında yer alan ve her yıl 10 bini aşkın izleyiciye ulaşan festival aralarında Ankara HiltonSA, CP Ankara Hotel, Altınel Hotel & Convention Center, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Türk Amerikan Derneği, Last Penny Büklüm, Samm’s Bistro, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin de yer aldığı mekanlarda gerçekleştirilecek.

        2 eğitim programı ve bir sergi de yer alıyor

        Festivalde iki eğitim programı ve bir sergi yer alacak. “Sibel Köse ile Caz Vokal Masterclass” ile Goethe Institut destekleri ile festivale katılan Jarrah Dhyan’ın gerçekleştireceği “Caz Atölyesi Jarrah Dhyan- Modern Jazz Composition Techniques”, katılımcılarla buluşacak. Fotoğraf sanatçısı Aykut Uslutekin’in kadrajından “Caz Fotoğrafları” sergisi festival kapsamında gezilebilirken, yıllardır Ankara Caz Festivali’nin fotoğraf ortağı Dijital Akademi sahibi Melih Özbek ile de bir etkinlik gerçekleşecek.

        Kasım’da Ankara’nın genç cazcıların ve caz enerjisini yükselten sanatçıların başkenti olacağını ifade eden Caz Derneği Başkanı ve festivalin küratörü Özlem Oktar Varoğlu, festival ile ilgili şunları söyledi; “Ankara Caz Festivali, havaların iyice soğumaya başladığı sonbaharın hüznünü azaltmak, yeniden doğmak üzere uykuya dalan doğayı biraz gençleştirmek üzere hazırlanıyor. Dostlarımızla buluşup, salonları doldurup dünyanın birçok ülkesinden gelecek genç caz sanatçılarına alkışlarımızla destek olma zamanı yaklaşıyor. Bu yıl #cazenerjisi teması ile şekillenen festivalde ülkemizin önemli caz sanatçılarını değişik projeleri ile ağırlayacağız. 20 Kasım’da başlayacak festivalde her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası sanatçıları konuk edeceğiz.”

        Festivalin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        28. Uluslararası Ankara Caz Festivali Programı:

        Kerem Görsev
        Kerem Görsev

        20 Kasım 2024 Çarşamba – Ankara HiltonSA

        19:00 – Basın Açılışı ve Plaket Töreni

        20:30 – Kerem Görsev Trio

        21 Kasım 2024 Perşembe – ODTÜ Mimarlık Amfisi

        19:00 – ODTÜ Caz Topluluğu | Mama’s Big Band

        22 Kasım 2024 Cuma – Türk Amerikan Derneği

        19:30 – Aykut Uslutekin Fotoğraf Sergisi | Melih Özbek ile Caz Fotografları Söyleşisi

        20:30 – Bora Çeliker Trio

        23 Kasım 2024 Cumartesi – Samm’s Bistro

        20:30 – Hakan Başar Trio

        24 Kasım 2024 Pazar – Last Penny Büklüm

        20:30 – AVA Trio

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        25 Kasım 2024 Pazartesi – Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları

        20:30 – Tevfik Fikret Okulları Hafif Müzik ve Caz Orkestrası | Jean-Loup Longnon

        26 Kasım 2024 Salı – Hacettepe Üniversitesi

        15:30 – Masterclass | Sibel Köse ile Caz Vokal

        18:00 – Hacettepe Akademik Caz Trio | Burcu Say

        27 Kasım 2024 Çarşamba – CP Ankara Hotel

        20:30 – Sibel Köse, Paweł Kaczmarczyk, Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz | Janusz Szprot Anma Konseri

        28 Kasım 2024 Perşembe – Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

        14:00 – Caz Atölyesi | Jarrah Dhyan - Modern Jazz Composition Techniques

        15:00 - MGÜ Öğrenci Grubu "Melis&Echo" Dinletisi

        28 Kasım 2024 Perşembe – Last Penny Büklüm

        20:30 – Skyline Sun

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        29 Kasım 2024 Cuma – Altınel Ankara Hotel & Convention Center

        20:30 – Funky Storm feat. Zeynep Sazak | Synthesis

        30 Kasım 2024 Cumartesi – Samm’s Bistro

        20:30 – Rustam Rahmedov Trio feat. Meriç Çalışan | The Beatles Meets Jazz

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        #caz
        #festival
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