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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verirken belediyenin yardım kampanyasında toplanan insani ihtiyaçlar da depremzedelere ulaştırılıyor

Giriş: 12.02.2023 - 22:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları
HABERTURK.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem bölgesine yardım kampanyası kapsamında 500'den fazla insani yardım tırını bölgeye gönderdiğini bildirdi. ABB, Macunköy Deprem Destek Toplama Merkezi ve Belko Soğuk Hava Deposu’nda yardımları toplamaya devam ederken belediye ekiplerinin deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına desteği de sürüyor.

ABB, bölgedeki çalışmalarının yanı sıra barınma ihtiyacını Başkentteki imkanları ile de karşılamaya çalışıyor. Bunun için Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlar değerlendiriliyor. Konutlara yerleştirilen 2 bin 700 afetzedeye; 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, belediyenin çalışmaları hakkında Twitter'da paylaşımlarda bulunuyor.

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