AA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 60 liraya aylık 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulamasına ilişkin Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile protokol imzalandı.

AA'nın haberine göre; yapılan protokolle, EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki, metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte geçerli olan öğrenci abonman kartları, bugünden itibaren ÖHO ve ÖTA'larda da geçerli olacak.

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