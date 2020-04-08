AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kartlardan salgını önlemek amacıyla işlerini geçici süre ara veren inşaat işçisi, terzi, temizlik işçisi, kıraathane çalışanı, taksici, kuaför, müzisyen ve simitçiden oluşan 17 bin 492 kişi yararlanıyor.

500 lira limitli nakit destek kartıyla istenilen marketlerden tütün mamülleri haricinde alışveriş yapılabiliyor, belediyeye olan su borçları ödenebiliyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA NAKİT DESTEĞİ

Toplu taşıma araçlarında yolcu sayılarının azalması nedeniyle Özel Halk Otobüsü, Özel Toplu Taşıma Araçları ve dolmuşlara, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediye başkanına verdiği yetkiye dayanarak nakit gelir desteği sağlanacak.

EGO Genel Müdürlüğü ulaşım desteğiyle ilgili çalışmaları başlatırken, şoförlere "Siz yeter ki sosyal mesafeyi koruyun, biz desteklerimize devam edeceğiz." çağrısında bulunuldu.

250 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BAĞIŞI YAPILDI

Öte yandan uzaktan eğitim dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere 25 hayırsever 250 dizüstü bilgisayar bağışladı.

Koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara, gönüllülerin yardımda bulunabilmesi için başlatılan kampanyaya şimdiye kadar temel ihtiyaçları için 208 bin 705 kişi, gıda ve nakit desteği için de 72 bin 218 kişi başvurdu, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen gönüllü sayısı ise 6 bin 694 oldu.