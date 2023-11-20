Ankara Barosu'ndan Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki

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Ankara Barosu, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hilal Çelik, dünya devletlerinin Gazze’de işlenen savaş suçlarına, katledilen bebek ve çocuklara sessiz kaldığını söyledi.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK

İsrail devletinin hak ihlallerine yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirten Çelik, “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzacı devletlerinden olan İsrail devletinin hak ihlallerinin acilen raporlanması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne ve başta İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu olmak üzere bu hak ihlallerinin failleri olarak gördüğümüz İsrail Devlet Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve İsrail ordusunun diğer şüpheli kişileri aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduğumuzu bildiririz.” dedi.

“SESSİZ KALAMAYIZ”

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da “Bir çocuğun koluna ismini yazdılar. Yitip giderse kimsesiz ölmeyip bir mezarı olsun diye. Bir çocuk bir umuttur. Savaşı; kadın, genç, yaşlı ve çocuk demeksizin insanlığın umutlarını çalmasına müsaade edemeyiz. Ankara Barosu olarak da buna asla sessiz kalamayız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından avukatlar, Gazze’de çocukların öldürülmesini protesto etmek amacıyla kollarına "Barışta birleşelim", "Çocuklar için barış", "Çocuk umuttur", "Çocuk yaşamdır" diye yazdı.