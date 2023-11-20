Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Ankara Barosu’ndan Gazze’deki çocuk ölümlerine tepki

        Ankara Barosu'ndan Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki

        Ankara Barosu, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hilal Çelik, dünya devletlerinin Gazze'de işlenen savaş suçlarına, katledilen bebek ve çocuklara sessiz kaldığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.11.2023 - 21:41 Güncelleme: 20.11.2023 - 21:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara Barosu'ndan Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Barosu, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hilal Çelik, dünya devletlerinin Gazze’de işlenen savaş suçlarına, katledilen bebek ve çocuklara sessiz kaldığını söyledi.

        ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDUK

        İsrail devletinin hak ihlallerine yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirten Çelik, “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzacı devletlerinden olan İsrail devletinin hak ihlallerinin acilen raporlanması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne ve başta İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu olmak üzere bu hak ihlallerinin failleri olarak gördüğümüz İsrail Devlet Başkanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve İsrail ordusunun diğer şüpheli kişileri aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurduğumuzu bildiririz.” dedi.

        “SESSİZ KALAMAYIZ”

        Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu da “Bir çocuğun koluna ismini yazdılar. Yitip giderse kimsesiz ölmeyip bir mezarı olsun diye. Bir çocuk bir umuttur. Savaşı; kadın, genç, yaşlı ve çocuk demeksizin insanlığın umutlarını çalmasına müsaade edemeyiz. Ankara Barosu olarak da buna asla sessiz kalamayız.” ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından avukatlar, Gazze’de çocukların öldürülmesini protesto etmek amacıyla kollarına "Barışta birleşelim", "Çocuklar için barış", "Çocuk umuttur", "Çocuk yaşamdır" diye yazdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #ankara barosu
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        Meslektaşını bıçaklayıp öldüren taksici: Zarar verme niyetim yoktu
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Habertürk Anasayfa