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Ankara 2 No’lu Baro'ya ilk başkan adayı olan Avukat Mustafa Semiz, baro üyesi 400 meslektaşı ile istişare toplantısı düzenledi. İlginin yoğun olduğu istişare toplantısında Başkan adayı Semiz, “Destek sizden, reform bizden" diyerek projelerinin detaylarını meslektaşları ile paylaştı.

Yargının kronikleşen sorunlarına değinen Avukat Semiz, bu sorunları kalıcı çözümlere ulaştıracak projelerini de meslektaşları ile paylaştı. Semiz, “Mesleğin kronikleşen sorunlarını çözmeyi, hak ettiğimiz ekonomik ve sosyal haklarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Avukat Semiz, “Eski üyesi olduğumuz baro, yalnızca siyasi ideolojiyi ön planda tutarak, mesleki kuruluş yapısından çıkmış, meslektaşlarımızla ilgili sorunları görmezden gelmiştir. Kronikleşen sorunların çözümü için de hiçbir mücadele vermeyerek, mesleğimizin değer kaybetmesine sebep olmuştur" dedi. Semiz, konuşmasında avukatların mesleklerinde sahipsiz kaldıklarına da dikkat çekti.

Ankara 1 No’lu Baro’da siyaset yapılmasına tepki göstererek, Ankara 2 No’lu Baro’ya geçen meslektaşlarına yönelik eleştirilere değinen Semiz, “Gerekli cevabı hayata geçireceğimiz projelerimizle vereceğiz" dedi. Semiz, özellikle genç meslektaşlarına iş imkânı sağlamak için İŞKUR gibi çalışacaklarını, "işe avukat, avukata iş" sağlayacaklarını belirtti.

Avukat Semiz, "Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, esnaf odaları ve organize sanayi bölgeleri gibi birçok ticaret üst kuruluşu ile yakın ilişkiler kurarak tüccar ve esnaflarımızla avukatlarımızı buluşturacağız. Bu iş birlikleri ile genç meslektaşlarımıza yeni iş kapıları açacağız" dedi.

Başkan adayı Semiz, anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun kapsamını genişleterek, limited şirketler ile belirli bir cironun üzerindeki şahıs şirketleri ve esnaflara da avukat bulundurma zorunluluğu getirmek için çalışacaklarını belirtti.