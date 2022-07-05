Dünyaca ünlü medya platformu Netflix'in yeni filmi Anka, bugün izleyici karşısına çıktı. İşte filmin konusu ve oyuncularına ilişkin tüm bilgiler...

ANKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Elindekileri ve ailesini kaybetmiş olup karamsarlık içinde bulunan, kardeşlerinin yerine koyduğu arkadaşlarının ve babasının yerine koyduğu insanın yardımıyla eski güzel günlerine dönme arzusundaki Murat'ın hikayesidir.

Ancak Murat bu arzusuna ulaşırken çok acı çeker ve buhranlı bir yoldan geçer. Bu yolun sonunda, ailesini kaybettiği araç ile büyük bir otomobil yarışını kazanır.

ANKA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba

Uğur Uzunel

Deniz Işın