Anjelika Akbar, dostluk ve barış çağrısında bulundu

Konser, koronun kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar'ın yanı sıra eski SSCB ülkelerinden gelen ve Türkiye'de yaşayan katılımcıları bir araya getirdi. Baltık Denizi'nden Orta Asya'ya, Sibirya'da Tyan Shian Dağları'na kadar uzanan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Letonya kökenli; müzisyen, akademisyen, yapımcı, ses mühendisi, gazeteci, doktor, kamu çalışanı ve psikolog gibi çeşitli mesleklerden temsilcilerden oluşan koro üyeleri ortak dil olarak Rusça’yı kullandı.

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Dr. Akbar, koroya şarkılarıyla eşlik ederek kendi besteleri ve uyarlamalarını piyano ile seslendirdi. Konserin sunuculuğunu da üstlenen sanatçı, seslendirilen parçaların içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktardı. Dr. Akbar, "Önce kalbimizde, sonra dünyada barış" sözleriyle koronun duygularını ifade ederek dostluk ve barış çağrısında bulundu.

Konserde, dostluk, zarafet, merhamet ve iyilik temalarını yansıtan 'Sen, Ben, Bizler/Dostluk Şarkısı', 'Tek Bir An Vardır ve Hayat Bundan İbaret', 'Kalinka' ve 'Aşk Yankısı' gibi lirik eserlerin yanı sıra solo olarak 'Ayvazovski Rapsodi/Dalgaların Şarkısı', 'Love' ve 'Haydar Haydar' gibi parçalar yer aldı. Konserin en özel anlarından biri ise koronun Türk izleyicilere yaptığı sürpriz oldu. Koro’nun seslendirdiği Bülent Ortaçgil'in 'Benimle Oynar mısın' şarkısı, dakikalarca ayakta alkışlandı.