Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Anjelika Akbar, dostluk ve barış çağrısında bulundu

        Anjelika Akbar, dostluk ve barış çağrısında bulundu

        Anjelika Akbar yönetimindeki 'Mi Minör' Uluslararası Oda Korosu'nun dünya prömiyeri konseri 14 Aralık Cumartesi günü, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dostluk ve barış çağrısında bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konser, koronun kurucusu ve yöneticisi Dr. Anjelika Akbar'ın yanı sıra eski SSCB ülkelerinden gelen ve Türkiye'de yaşayan katılımcıları bir araya getirdi. Baltık Denizi'nden Orta Asya'ya, Sibirya'da Tyan Shian Dağları'na kadar uzanan Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan ve Letonya kökenli; müzisyen, akademisyen, yapımcı, ses mühendisi, gazeteci, doktor, kamu çalışanı ve psikolog gibi çeşitli mesleklerden temsilcilerden oluşan koro üyeleri ortak dil olarak Rusça’yı kullandı.

        REKLAM

        Dr. Akbar, koroya şarkılarıyla eşlik ederek kendi besteleri ve uyarlamalarını piyano ile seslendirdi. Konserin sunuculuğunu da üstlenen sanatçı, seslendirilen parçaların içeriklerini Türkçe olarak izleyicilere aktardı. Dr. Akbar, "Önce kalbimizde, sonra dünyada barış" sözleriyle koronun duygularını ifade ederek dostluk ve barış çağrısında bulundu.

        Konserde, dostluk, zarafet, merhamet ve iyilik temalarını yansıtan 'Sen, Ben, Bizler/Dostluk Şarkısı', 'Tek Bir An Vardır ve Hayat Bundan İbaret', 'Kalinka' ve 'Aşk Yankısı' gibi lirik eserlerin yanı sıra solo olarak 'Ayvazovski Rapsodi/Dalgaların Şarkısı', 'Love' ve 'Haydar Haydar' gibi parçalar yer aldı. Konserin en özel anlarından biri ise koronun Türk izleyicilere yaptığı sürpriz oldu. Koro’nun seslendirdiği Bülent Ortaçgil'in 'Benimle Oynar mısın' şarkısı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Konserin sonunda Dr. Akbar ve koro üyeleri, izleyicilerle fuaye alanında buluşarak etkinliği birlikte kutladı. Duygusal anlar yaşayan müzikseverler "Bu kadar duygulanacağımızı bilseydik makyaj yapmazdık", "Ülkemize de bekliyoruz" yorumlarında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anjelika Akbar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa