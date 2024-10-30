"Anız" yakana dekar başına ceza!

Jandarmadan "anız yakma" uyarısı: Dekar başına ceza!
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalara inen jandarma ekipleri, üreticilere anız yakmanın zararlarına ilişkin bilgiler verip, ceza uyarısında bulundu
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalarda üreticilerle bir araya geldi.
Ekipler, hasadın ardından anız yakmanın bölgede yangın riskleriyle birlikte toprağın verimini düşürdüğü, topraktaki canlılara, çevreye ve doğaya verdiği olumsuz etkiler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.
Jandarma ekipleri ayrıca, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakmanın dekar başına 386.79 TL cezası olduğunu hatırlattı.