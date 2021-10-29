Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün na'şının bulunduğu Anıtkabir vatandaşların gündeminde. 29 Ekim'de Anıtkabir', ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Anıtkabir ziyaret saatlerini merak ediyor. İşte Anıtkabir hakkında merak edilenler...

BUGÜN ANITKABİR KAÇA KADAR AÇIK?

Anıtkabir resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bugün Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaret saatlerinde bir değişiklik yapılacak. Anıtkabir'in açıklamasında "Anıtkabir, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2021 Cuma günü Resmi Tören bitimini müteakip (muhtemel 11.30) - 21.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." dendi.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2021

1 Şubat – 14 Mayıs: 09:00 – 16:30

15 Mayıs – 31 Ekim: 09:00 – 17:00

1 Kasım – 31 Ocak: 09:00 – 16:00

ANITKABİR GİRİŞİ ÜCRETLİ Mİ?

Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Anıtkabir'e girişlerde ücret istenmez. Anıtkabir girişi ücretsizdir.