İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir zoom toplantısında kız öğrencisine uyguladığı tacizi soğukkanlılıkla anlattı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Şengör, kız öğrencisine tacizi, ders verirmiş gibi anlatırken şu ifadeleri kullandı: “O kadar kızdırdı ki, Saniye’nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim, baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı.”
Şengör’ün rezil hareketi sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra üniversitelilerin ve STK’ların da tepkisini çekti. İTÜ Kadın Dayanışması açıklamasında “Öğrencisini nasıl taciz ettiğini pişkin pişkin anlatan, İTÜ’de akademisyen olan Celal Şengör’ü teşhir ediyoruz! Bizleri “terbiye” ettiğini sanan, akademide tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bu adamı okulumuzda istemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Koç Üniversitesi Kadın Dayanışma Kulübü de şu açıklamayı yaptı: “Yaptığı tacizi çekinmeden anlatan Celal Şengör’ü teşhir ediyoruz! Bu taciz failine bu cesareti verenin failleri koruyup aklayan sistem olduğunu görüyoruz! Celal Şengör’den de, tüm faillerden de, bu sistemden de; hesabı kadınlar soracak!”
Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) açıklamasında ise şöyle denildi: “Celal Şengör'ün öğrencisine uyguladığı taciz ve şiddet olayı utanç vericidir. Bu olayı "terbiye etmek" şeklinde meşrulaştırmaya çalışmak kabul edilemez. Kadınları şiddet ve tacizle terbiye ettiğini zanneden zihniyete hiçbir yerde geçit verilmemelidir”
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