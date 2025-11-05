Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Anıl Altan ve Pelin Akil kızlarıyla Porto tatilinde

        Anıl Altan ve Pelin Akil kızlarıyla Porto tatilinde

        9 yıllık evliliklerini noktalayan Anıl Altan ve Pelin Akil, kızları Alin ve Lina için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Ünlü çift son olarak birlikte çıktıkları Porto tatilinden "Aile" notuyla paylaştıkları karelerle gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir araya geldiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu çift Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016'da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.

        Geçtiğimiz aylarda 9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

        Birlikte tatile çıkan ve özel günlerde buluşan ikili, aile bağlarını korumalarıyla dikkat çekiyor.

        Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabında, "Aile" notuyla paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin akil
        #Anıl Altan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Amsterdam'da 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa