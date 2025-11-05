Anıl Altan ve Pelin Akil kızlarıyla Porto tatilinde

Oyuncu çift Anıl Altan ve Pelin Akil, 2016'da nikâh masasına oturmuş, 2019’da ise ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda 9 yıllık evliliklerini sonlandıran çift, ayrılığın ardından da çocukları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Birlikte tatile çıkan ve özel günlerde buluşan ikili, aile bağlarını korumalarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabında, "Aile" notuyla paylaştı.