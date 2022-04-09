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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Anıl Altan ve basketbolcu yakın arkadaşı Caner Erdeniz, geçtiğimiz akşam Bebek’teki bir mekanda yemek yedi. Kızlarını da yanlarına alan Altan ve Erdeniz, restoran çıkışında el ele tutuşarak, objektiflere poz verdi.

"KIZLAR BUGÜN BİZE EMANET"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anıl Altan, "Pelin’in işi vardı. Müge’nin de sanırım çekimi vardı. O yüzden kızlar bugün bize emanet. Güzelce bir yemek yedik, sonra da parka gideceğiz." dedi.

Erdeniz ise, "Müge çekimde, benim de basketbol sezonum devam ediyor. Anıl ile beraber kızlarımızı aldık, görüştük." ifadelerini kullandı.

"DEVAM REKLAMLARIMIZ OLACAK"

Gazetecilerin, "Eşleriniz ve çocuklarınız ile beraber reklamlarda oynadınız. Devamı gelecek mi?" sorusuna ikili, "İkimizin de devam reklamları olacak." şeklinde yanıt verdi.

"BELKİ BERABER TATİL YAPARIZ"

Tatil planlarından da bahseden Altan, "Yazın bir yerlere kaçacağız, belki beraber de tatil yaparız Canerler ile." dedi.

Erdeniz ise, "Karavanımızı tamamladık, bu yaz karavan ile tatile çıkacağız. Belki Anıl ve Pelin de bize dahil olur, beraber karavan tatili yapabiliriz." şeklinde konuştu. Anıl Altan ile Caner Erdeniz, ardından kızlarını alıp, parkın yolunu tuttu.