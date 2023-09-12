'Aniden' Vancouver Film Festivali’nde

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İlk kez Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen Melisa Önel’in yeni filmi 'Aniden' Türkiye prömiyerini 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj yarışması kapsamında gerçekleştirecek.

'Aniden', Antalya’nın hemen öncesinde Kuzey Amerika’nın en saygın film festivallerinden Vancouver Uluslararası Film Festivali’nde izleyici ile buluşacak.

VIFF web sitesinde film, “40'lı yaşlarında bir kadın olan Reyhan, çok büyük bir şey kaybetmiştir. Koku alma duyusu aniden tamamen kaybolmuştur. Tedavi aramak yerine, kendine yeni bir hayat bulmak için kaybolmaya karar verir. Başkalarına göre o kayıptır. Ama Reyhan kendi başına keşfedeceği yeni bir özgürlük arar. Reyhan rolündeki Defne Kayalar, insan ırkının üyeleri olarak karşılaştığımız sınırlamaları aşmayı amaçlayan bir kadın olarak ustaca incelikli bir performans sergiliyor. Reyhan hiçbir mal mülk, hiçbir yükümlülük, hiçbir kariyer arzusu ve hiçbir ilişki istemiyor. Kendini bedeninin sınırlarından uzaklaştırmaya çalışırken, arzuları ve mutluluğun gerçekte nerede yattığı konusunda daha büyük bir alan olduğunu keşfeder” sözleriyle anlatılıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği almış bir Türkiye - Almanya- Sırbistan ortak yapımı olan filmde başrollerini Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı filmde Dilan Çiçek Deniz de konuk oyuncu olarak yer alıyor. Aysel Yıldırım, Mehmet Bilge Aslan, Esra Kızıldoğan’ın rol aldığı filmde dizilerden tanınan çocuk oyuncu Su Çeper de bulunuyor.