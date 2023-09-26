Angus Cloud'un annesi konuştu: Onu çok özlüyorum
'Euphoria' dizisinin yıldızı Angus Cloud, temmuz ayında evinde ölü bulunmuştu. Genç oyuncunun annesi Lisa Cloud, oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu
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'Euphoria' dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, 31 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitirmesinden bir hafta önce babasının ölümüyle sarsılan 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtilmişti.
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Genç yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "İnanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek" denilmişti.
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ÖLÜM NEDENİ
Genç oyuncunun babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği düşünülüyordu. Ancak Angus'un vücudunda yüksek dozda fentanil, kokain ve metamfetamin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Variety'nin haberine göre, Alameda County Adli Tıp ofisinden yapılan açıklamada, oyuncunun "kazara aşırı doz alarak" hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"
Genç oyuncunun vefatının ardından acılı anne Lisa Cloud konuştu.
Lisa Cloud, oğlu için "Güzel ve yaratıcı bir çocuktu. Evini ve küçük odasını çok severdi. Onu çok özlüyorum. O benim hayatımın aşkıydı" dedi.
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Lisa Cloud ayrıca oğlunun ölmeden önceki gece kendisine iyi geceler dilediğini ve sabah görüşürüz dediğini de belirtti.
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Lisa Cloud, "Bundan sonra neler olduğunu ve bunu neden yaptığını bilmiyorum. Tek bildiğim başını sanat projesi üzerinde çalıştığı masaya koyduğu, uykuya daldığı ve bir daha uyanmadığıydı" ifadelerini kullandı.
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