Güney Afrika ülkelerinden biri olan Angola Cumhuriyeti sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle gündeme gelen Angola hakkında merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz...
ANGOLA NEREDE?
Angola Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülkedir.
Angola Cumhuriyeti'nin komşuları güneyde Namibya, kuzeydoğuda Kongo DC, doğuda Zambiya ülkeleridir. Batısında Atlas Okyanusu'nun yer aldığı Angola'nın resmi dili Portekizce'dir.
ANGOLA'NIN NÜFUSU KAÇ?
Angola nüfusu ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Birleşmiş Milletler'in 2012 tahmini verilerine göre 20,6 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar 17 Milyon nüfustan bahsediliyor.
Angola genç bir nüfusa sahip olan ülkeler arasında sayılır. 2018 tahmini verilerine göre nüfusun %66,40'ı 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %2,32'si 65 yaş ve üzerindedir.
ANGOLA PARA BİRİMİ NEDİR?
Angola'nın resmi para birimi Kwanza ya da tam ismiyle Angola kwanzası olarak adlandırılan Kz şeklinde kısaltılan para birimidir.
ANGOLA VİZE KALKTI MI?
Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ikili görüşmenin ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz. 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ni icra edeceğiz. Bildiğiniz gibi 13 Ekim itibariyle Angola'ya doğrudan uçuşlara başladık. THY Angola seferlerine başladı, bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Vize serbestisi konusunda değerli dostum 'beklemeye hiç gerek yok' dedi." ifadelerini kullandı.
27 Temmuz 2021'de Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair Anlaşma" imzalanmış ve bu anlaşmanın onaylanmasıyla birlikte vize serbesti kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Söz konusu anlaşma Türkiye ve Angola'daki diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize muafiyetine ilişkin genel hüküm ve koşulları içeriyor.
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