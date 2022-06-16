Angıt yavrularının yiyecek mesaisi

AA

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleriyle her mevsim doğa ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesi birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yapıyor.

AA'nın haberine göre Yeşilbaş ördek, ibibik, saka ve balıkçıl gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Keklik Vadisi'ndeki küçük göletler, yumurtadan yeni çıkan angıt yavrularıyla renklendi.

Anneleriyle suda yiyecek ararken görüntülenen angıt yavruları, doğaya güzellik kattı.

Ördekgillerden, tüyleri kiremit renginde, evcilleştirilebilen bir dalıcı ördek türü angıt, yaban kuşu olarak biliniyor.