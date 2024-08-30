Angelina Jolie Venedik'te kemik hastası hayranıyla diz çökerek tanıştı
Angelina Jolie'nin başrolde yer aldığı 'Maria'nın ekibi, Venedik Film Festivali galasında 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Jolie'nin gözyaşlarını tutamadığı gecede, kırmızı halıdaki davranışı da takdir topladı. Kemik hastası hayranı için dizlerinin üstüne çöken Jolie'ye övgü yağdı. Haluk Bilginer, galaya katılamadı
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Angelina Jolie, bu yılki Venedik Film Festivali'ne şimdiye dek en büyük damgayı vuran yıldız oldu. Pablo Larraín'in Yunan opera sanatçısı Maria Callas'ı konu alan biyografik draması 'Maria'da başrolde yer alan Jolie, filmin dünya prömiyerinde boy gösterdi.
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Güzelliğiyle ilgi toplayan 49 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, kırmızı halıda uzun süre basına poz verdi.
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8 DAKİKA ALKIŞ
Sala Grande Tiyatrosu'nda gösterilen 'Maria', seyircilerden tam not aldı ve gösterim sonrası Jolie ve filmin ekibi 8 dakika ayakta alkışlandı.
Filmde; Yunan armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıran Haluk Bilginer, 'Kel Diva' adlı oyununun Avrupa turnesine hazırlandığı için galaya katılamadı.
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Alkışlanırken ayağa kalkıp seyircileri selamlayan Angelina Jolie'nin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
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Gözünden akan yaşları silen Angelina Jolie, yönetmen Pablo Larraín ve oyuncu arkadaşlarına sarılarak onları kutladı.
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Angelina Jolie, 2009'da Clint Eastwood'un 'The Changeling' (Sahtekar) filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday olarak gösterilmişti. 2000'de ise 'Girl, Interrupted' (Aklım Karıştı) filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.
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DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ
Venedik Film Festivali'nin kırmızı halı seremonisinde Angelina Jolie, kırılgan kemik hastalığından muzdarip hayranı olan İtalyan yazar Pasqualino Esposito ile tanışmak için dizlerinin üstüne çöktü.
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Angelina Jolie'nin hayranıyla sohbet etmek için kırmızı halı pozunu bırakması büyük takdir topladı.
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Angelina Jolie'nin hayranıyla tanışma anını gösteren video internette viral oldu. Ünlü oyuncuya, hareketinden dolayı sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.
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