Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber: Evliliği sadece 15 gün sürdü

Angelina Jolie'nin 51 yaşındaki ağabeyi James Haven geçen yıl ağustos ayında evlenmişti. Ancak düğün haberi, bu yıl ocak ayında Haven'in eşi Romi Marie Imbelli'in sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkmıştı.

James Haven ile Romi Marie Imbelli'nin 23 yıllık birlikteliği, 7 aylık evlilikten sonra ayrılıkla sonuçlandı. Romi Imbelli'nin evliliğin iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Eşinin sahtekarlık yaptığını öne süren Imbelli, People'a yaptığı açıklamada, "Bu çok kişisel ve zor bir karar oldu, ancak kendi mutluluğum için gerekli olduğunu düşündüğüm bir karar. Yanımda duranların desteği için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

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Evlilik iptali kararı, çiftin evlenmesinden 7 ay sonra gelse de Imbelli'nin düğünden 15 gün sonra evlilik iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Oyuncu ve yönetmen James Haven, Romi Marie Imbelli ile Los Angeles'ta görkemli bir törenle evlenmişti. Aile üyelerinin ve yakın dostların yer aldığı törende tüm gözler Angelina Jolie'yi arasa da Oscar'lı oyuncu düğüne katılmamıştı.

Romi'nin evlendikleri duyurusunu düğünden beş ay sonra yapmasının nedeni, sosyal medya paylaşımındaki ifadelerinden anlaşıldı. Çünkü çift, düğünden bir gün sonra büyük bir kavgaya tutuşmuşlar ve ayrılmışlardı.

Angelina Jolie'nin ağabeyi James Haven, yıllar boyunca film ve televizyonda küçük rollerde yer almış olsa da, tanınırlığını Jolie'nin Hollywood'daki yükselişi sayesinde artırdı.

Son yıllarda gözlerden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, Jolie'nin 'Gia' filminde, Jolie'nin o zamanki eşi Billy Bob Thornton'ın oynadığı 2001 yapımı 'Monster's Ball' filminde ve 'CSI: Crime Scene Investigation'ın 2004 tarihli bir bölümünde rol aldı. Son rolü, 2013 yapımı kısa film 'Easy Silence'taydı.