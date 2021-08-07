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Angelina Jolie, Maddox'u nasıl evlat edindi? - Magazin haberleri

Angelina Jolie, Maddox'u nasıl evlat edindi?

Üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunan Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı olan Kamboçyalı Maddox Jolie Pitt için nasıl bir mücadele verdiği ortaya çıktı

07.08.2021 - 18:18 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir zamanlar Angelina Jolie'nin Kamboçya'daki sağ kolu olan Sarath Mounh, ünlü oyuncunun ilk evlatlık çocuğu Maddox'u evlat edinip nüfusuna geçirmesi için ona yardımcı olduğunu açıkladı. 46 yaşındaki Angelina Jolie'nin arkadaşı ve eski iş ortağı Mounh, İngiliz basınına şu an 20 yaşında olan Maddox'un evlat edinilme sürecini anlattı.

  • GÜLÜMSEMESİNDEN ETKİLENDİ

    Sarath Mounh'un anlattıklarına göre; Maddox, Angelina Jolie'yi ilk gördüğünde ona bakarak gülmeye başladı. Bu da Jolie'nin kalbinin minik çocuğa ısınmasını sağladı. Jolie, Maddox'un içini ısıtan gülümsemesi nedeniyle, yetimhanedeki çok sayıdaki çocuk arasından onu seçti.

  • Ancak ünlü yıldız her ne kadar Maddox'u evlat edinmek istese de bu süreç kolay olmadı. Mounh da bunun üzerine Angelina Jolie'ye yardım etmeye karar verdi. Sarath Mounh, Maddox'un evlat edinilme belgelerinde, kendini onu evlatlık almış babasıymış gibi gösterdi.

    Mounh'un anlattığına göre; Kamboçyalı bir babaya sahip olmak ülkede bir yabancı tarafından evlat edinilme konusundaki birçok zorluğu da ortadan kaldırıyor.

  • ANNE OLMAK İSTİYORDU

    Sarath Mounh, daha sonra Jolie'nin Maddox'u kendisinden evlat edindiğine dair bazı belgeler imzaladığını da sözlerine ekledi. Mounh, bugüne kadar üç farklı çocuğun bu şekilde yabancılar tarafından evlat edinilmesine aracılık ettiğini de anlattı. Sarath Mounh, Angelina Jolie'nin ilk evlatlığını alma sürecinde tanık olduklarını da anlattı. Söylediğine göre Jolie anne olmak istiyordu. Ama ünlü oyuncu, umutsuzca yardım eli uzatılmasını bekleyen çocuklara bakım sağlamanın daha iyi olduğunu düşündü ve evlat edinmeye karar verdi.

  • "YARDIM ETTİĞİM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

    Sarath Mounh, Maddox'u evlat edinme konusunda Angelina Jolie'ye yardım ettiği için hiçbir pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi. Mounh, bu yardımdan dolayı herhangi bir maddi kazanç sağlamadığını da öne sürdü. "Kamboçya'da bebek kaçakçılığı o dönemde kötü bir noktadaydı. Jolie de yanlış bir yola sapmak istemedi." diye konuştu. Mounh kendi rolünün Jolie'nin arkadaşı olarak bazı yasal sorunları aşmasına yardım etmek olduğunu da ekledi. "Maddox'u benim evlatlık oğlum gibi kayıt ettirdik. Jolie de onu yasal olarak benden evlatlık almış oldu." şeklinde konuştu.

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