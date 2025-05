Variety'nin haberine göre; ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie, 78. Cannes Film Festivali’nde Trophée Chopard ödülünün 25'inci yıl dönümünün 'vaftiz annesi' olarak yer alacak.

Angelina Jolie, 16 Mayıs’ta Cannes’daki Carlton Plajı’nda düzenlenecek özel bir törende, ödülü genç oyuncular; Marie Colomb ile Finn Bennett’e takdim edecek. Tören, Cannes Film Festivali Başkanı Iris Knobloch, Genel Delegat Thierry Frémaux ve Chopard Eş Başkanı Caroline Scheufele’nin ev sahipliğinde bir akşam yemeği sırasında gerçekleştirilecek.

Fransız oyuncu Marie Colomb, özellikle 'Laetitia' dizisindeki performansıyla dikkat çekmiş ve César ödüllü 'Les Magnétiques' ve 'As Bestas' gibi filmleriyle takdir kazandı.

Marie Colomb

İrlandalı - İngiliz oyuncu Finn Bennett ise son olarak 'Warfare' filminde rol aldı ve 'True Detective: Night Country' dizisinde yer aldı. Yakında 'Game of Thrones' spin-off'u 'A Knight of the Seven Kingdoms'ta Aerion Targaryen olarak başrol oynayacak.