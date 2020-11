Angelina Jolie'nin rol aldığı filmler, bugüne kadar 4 milyar dolarlık hasılat elde ederek yapımcılarına büyük ölçeklerde para kazandırdı. Jolie, 2007'de oyunculuğunun yanına yönetmenlik kariyerini de ekledi. Bugüne kadar biri belgesel olmak üzere 5 film yöneten Angelina Jolie, önümüzdeki günlerde 'Unreasonable Behaviour' ile 3 yıl aradan sonra yeniden yönetmenlik koltuğuna oturacak. Mehmet Çalışkan, çeşitli anketlerde defalarca dünyanın en güzel, en seksi, en etkileyici kadını seçilen, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie'nin sancılı başlayıp Hollywood'un yıldızı olmasına kadar uzanan kariyerini ve özel hayatını Habertürk 'Haftanın Portesi'nde derledi

Babası;JonVoight

Annesi; MarchelineBertrand

Vaftiz annesi;JacquelineBisset

Vaftiz babası;MaximilianSchell

Hal böyle olunca oyunculuktan uzak kalması söz konusu bile olamazdı.

Babasıyla annesi, kendisi bir yaşındayken boşanan AngelinaJolie, haşarı bir çocukluk dönemi geçirdi.

Yılan ve kertenkele beslemesiyle çevresindeki akranlarından farklı olduğunu daha ilkokul çağlarında gözler önüne serdi.

Alışkanlıklarından biri de okuldaki erkek arkadaşlarını sıkıştırıp öpmesiydi.

Bu nedenle okul yönetimi tarafından sık sık ailesine şikayet edildi.

Henüz 7 yaşındayken babasının rol aldığı 'Lookin to Get Out' adlı sinema filminde kamera karşısına geçen AngelinaJolie, 11 yaşındayken LosAngeles'takiLeeStrasbergTheatreInstitute'a kayıt ettirilerek asli mesleğinin oyunculuk olması adına ilk adım atıldı.

İki yıl sonra daha sükseli ve zengin ailelerin çocuklarının gittiği BeverlyHillsHighSchool'a kayıt olan AngelinaJolie, bu okulda mutlu olamadı. Aşırı ince olması ve gözlük takması nedeniyle alaya alındı. O dönemlerde yaşadığı modellik deneyiminde başarısız olması Jolie için hayatı, iyiden iyiye çekilmez hale getirdi.

Alaya alınmak ve başarısızlık...

AngelinaJolie'nin bunalıma sürüklenmesi için ziyadesiyle yeterdi.

Yaşadığı bunalımın göstergelerinden biri bıçak koleksiyonu yapması ve onlarla vücuduna kesikler atarak kendini kesmesiydi.

Kendine yaşattığı fiziksel acıyla ruhsal acısını bastırmaya yeltendi.

Elbette, bu durum okul yönetiminin gözünden kaçmadı. 14 yaşındayken okuldan atılan AngelinaJolie, bir cenaze evinde çalışmak istediyse de bir süre sonra bu düşüncesinden vazgeçti. Uzun süre sadece siyah kıyafetler giyen Jolie saçlarını mora boyayarak punkçı akımını benimsedi. O yaşında sevgilisiyle aynı evde yaşamaya başlayan AngelinaJolie, ilişkisinin bitiminden sonra bir aydınlanma dönemine girerek okula geri dönüp mezun oldu.

Sancılı bir ergenlik dönemi geçirse de gel - gitler yaşasa da oyunculuktan vazgeçmeyen AngelinaJolie, birbiri ardına filmlerde rol almaya başladı. Kendine yeni bir hayat kuran Jolie, bu konudaki ilk adımını ilgisizliğinden yakındığı babasının 'Voight' soyadını kullanmama kararıyla attı. Bu sırada

'Hackers'daki rol arkadaşı Jonny Lee Miller ile 1996'da 21 yaşındayken evlenen AngelinaJolie; özel hayatını düzene sokmuş, geleceğine daha umutlu bir şekilde bakıyordu.

Ne var ki işleri istediği gibi gitmiyordu.

Az sayıda salonda gösterime giren küçük bütçeli filmlerden sıyrılıp, deyim yerindeyse yırtamıyordu. RollingStones'un'AnybodySeenMyBaby' adlı klibinde rol alması bile dikkatleri üzerine çekme amacına hizmet etmedi.

AngelinaJolie'nin dikkatleri üzerine çektiği film, 1998 yapımı 'GeorgeWallace' oldu. Jolie, otobiyografik filmdeki rolüyle Emmy Ödülleri'ne aday gösterilirken Altın Küre'yi kazandı. AngelinaJolie için filmin yönetmeni JohnFrankenheimer şunları söyledi; "Dünyada her yer güzel kız dolu. Ama onlar AngelinaJolie değil. Angelina; eğlenceli, dürüst, zeki, muhteşem ve olağanüstü yetenekli."

'Gia'...

'GiaCarangi'yi canlandırdığı film, AngelinaJolie için yükseliş döneminin başlangıcı oldu. Bu film, Jolie için öylesine önemliydi ki çekimler sırasında LeeStrasberg'in tekniklerini uyguladı. Jolie, bu tekniğe uygun olarak kamera karşısında olmadığı zamanlarda da 'GiaCarangi'yi yaşamaya devam ederken eşi Jonny LeeMiller'a şöyle dedi; "Ben yalnızım, ben ölüyorum, eşcinselim ve seni haftalarca göremeyeceğim."

Nitekim öyle de yaptı.

Canlandırdığı karakterle paralel bir yaşam süren AngelinaJolie, uyuşturucu bağımlısı ve eşcinsel olan bir kadının AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesini hikâye edinen filmle Emmy, Altın Küre ve SAG'da ödül kazandı.

AngelinaJolie, ABD'de adını geniş kitlelere duyurma adına sinema sektörünün dikkatini çekmişti çekmesine ama bütün bunların bedeli evliliğinin bitmesi oldu.

Çekimler boyunca eve gitmemesiyle arasının açıldığı, Jonny LeeMiller'dan 1999'da boşandı.

AngelinaJolie, 2000'de 'Havalı Rekabet'in çekimleri sırasında tanıştığı BillyBobThorntonile ikinci evliliğini yaptı. Jolie, sıra dışı kişiliğini bu evliliğinde de gözler önüne sererek eşiyle olan seks hayatını medyayla paylaştı.

BillyBobThornton da özel hayatlarını ifşa etmekten yana AngelinaJolie'den geri durmayınca dönemin en medyatik çifti olmayı başardılar.

Öylesine sıra dışı bir çifttiler ki birbirlerinin kanlarını boyunlarındaki kolyenin içinde taşıdılar.

Bu Dönemde 'Aklım Karıştı'da sosyopat bir karakteri canlandıran AngelinaJolie,'LisaRowe' karakteriyle Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında ilk ve tek Oscar ödülünü kazandı.

AngelinaJolie, kendi ergenlik dönemindekilere eş duygularla canlandırdığı karakterlerle çıkardığı başarılı işlerin sonucunda ödülleri topladı.

Ya sonra?

Kazandığı ödüller, manevi bir haz verse de lüks bir yaşamın yolunu açmıyordu. Lüks yaşam için gerekli parayı da yüksek bütçeli gişe filmlerinden kazanabilirdi.

Önüne gelen ilk fırsatı değerlendirmekte gecikmedi; 'LaraCroft:TombRaider'...

Angelina Jolie'LaraCroft:TombRaider' ile küresel bir şöhrete ulaşırken filmde, kendisiyle ilgilenmediği için uzak durduğu, bu nedenle soyadını kullanmadığı babası JonVoight ile birlikte rol aldı.

Üstelik baba - kız rolüyle...

AngelinaJolie, filmde babasıyla her ne kadar duygusal sahnelerde rol almış olsa da 'Voight' soyadından resmi olarak kurtulmak için mahkemeye başvurdu.

Başvurusunun 2002'de kabul edilmesiyle birlikte resmi soyadı 'Jolie' oldu.





İşlerin ziyadesiyle yolunda gittiği düşünülüyordu.

Zira 'LaraCroft:TombRaider', yüksek izleyici sayısı ve medyatik ikinci evliliği AngelinaJolie'i küresel çapta şöhretli biri haline getirmişti. AngelinaJolie, küresel şöhretin getirilerini sosyal sorumluluk projelerine aktarmak için arayış halindeyken eşinin bu konuda kendisini desteklememesi evliliklerinin sonunu hazırladı. Jolie, "Eğer onunla beraber olmasaydım bu dünyada çok şey yapabileceğimi düşünmüyorum. O, bana kendimi bir kadın gibi hissettiriyor" dediği BillyBobThornton'dan boşandı. Thornton, ilişkilerinin neden bittiğini şöyle açıkladı; "Angelina, dünyayı kurtarmak isterken ben oturup televizyon izlemeyi tercih ettim."

Hayatında oluşan boşluğun etkilerinin neler olacağının merak edildiği günlerde AngelinaJolie için mahkemeden güzel bir haber geldi. Jolie, 'Lara Croft: Tomb Raider'in Kamboçya'daki çekimleri sırasında yetimhanede gördüğü Maddox'u evlat edinmek istemişti. Gelen haber, evlat edinme başvurusunun kabul edildiği yönündeydi; Maddox'un annesi artık sizsiniz."

Boşanmayla hayatında oluşan boşluğu evlat sahibi olarak dolduran AngelinaJolie, bu dönemde rol aldığı 'SkyCaptain ve Yarının Dünyası' ile 'Büyük İskender'in de aralarında olduğu yüksek bütçeli filmlerde kamera karşısına geçerek kariyerindeki çıkışı sürdürdü.

AngelinaJolie, bu dönemde birdenbire biseksüel olduğunu açıkladı. Jolie, 1996'da 'Foxfire'daki rol arkadaşı JennyShimizu'ye âşık olduğunu şu sözlerle dile getirdi; "Eğer o sıralarda Jonny Lee Miller ile evlenmeseydim muhtemelen Jenny ile evlenirdim. Onu gördüğüm ilk saniyede âşık oldum."

Biseksüel olduğu yönündeki açıklaması, bazı erkek hayranlarını üzerken bazı erkek hayranlarının hayranlığını daha da alevlendirdi. Hayranlığı daha da alevlenenlerden birinin döneminin en yakışıklı oyuncuları arasında yer alan BradPitt'in olduğu kısa sürede anlaşıldı.

2005, AngelinaJolie'nin hayatının dönüm noktalarından birini yaşadığı yıldı. Jolie, 'Yuva yıkan kadın' suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Yıktığı iddia edilen evlilik, JenniferAnistonile BradPitt'indi.

Bu suçlamalara şiddetle karşı çıkarken babasının annesini aldatması sonucu dağılmış bir ailenin çocuğu olarak zor zamanlar geçirdiğini, bu nedenle yuva yıkmasının asla mümkün olmayacağını şu sözlerle açıkladı; "Evli bir adamla ilişki kurmak affedebileceğim bir şey değil. Öyle bir şey yapsam aynada yüzüme dahi bakamam. Eşini aldatan bir adama da ilgi duymam. Bizim beraberliğimiz, Brad'in boşanmasından sonra başladı. 'Bay ve Bayan Smith'in setinde birbirimize âşık olduk."

Hollywood'da'Brangelina' lakabı takılan AngelinaJolie de BradPitt de kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürürken Etiyopya'daki bir yetimhaneye verilen Zahara Marley'i evlat edindiler. Zahara Marley'in gerçek annesi bir süre sonra ortaya çıkıp bebeğini geri istediyse de mahkeme velayeti Jolie ile Pitt'e verdi.

AngelinaJolie ile BradPitt, 2006'da Namibya'da dünyaya gelen çocukları Shiloh - Nouvel'in fotoğraflarını iki dergiye toplam 7 milyon 600 bin dolara sattılar. Elde ettikleri geliri de adını gizledikleri bir yardım kuruluşuna bağışladıklarını açıkladılar.

Brangelina'nın çocuklarının olması öylesine ilgi çekiciydi ki MadameTussauds, 2 aylık Shiloh'un balmumu heykelini yaptı. Bu heykel, MadameTussauds'da yapılan ve bulunan ilk bebek heykeli olma unvanına sahip oldu.

Sonraki yıllarda ikisi biyolojik, ikisi evlat edinme yöntemiyle olmak üzere 4 çocuk sahibi daha olan AngelinaJolie, özel hayatında iyiden iyiye mutlak düzeni sağlayıp mutluluğu yakalarken rol aldığı fimlerdeki rolleriyle ödüllere aday gösterildi.

Ne var ki kazanamadı.

Rol aldığı 'Sahtekar'ın yönetmeni ClintEastwood,AngelinaJolie'ye ödül verilmesine güzelliğinin engel olduğunu belirterek bu konuda şunları söyledi; "Ona muhteşem yüzü engel oluyor. Bence onun yüzü gezegendeki en güzel yüz. İnsanlar bazen onun yeteneğini göremiyorlar. O tüm bu dergilerin kapağında ve bu yüzden bunun altında ne kadar muhteşem bir oyuncu olduğunu gözden kaçırmak kolay."

'LaraCroft:TombRaider', AngelinaJolie için sadece Maddox'u görüp hayatına yeni bir kazanımda bulunmasını sağlamamıştı. Jolie, filmin çekildiği Kamboçya'da Birleşmiş Milletler için çalışma kararı almış,Mülteciler Yüksek Komisyonu İyi Niyet Elçisi görevlisi olmuştu. Bu görevi gereği savaşların olduğu veya mülteci sorunlarının yaşandığı ülkeleri ziyaret ederek dünyanın dikkatini çekmeye uğraştı.

SierraLeone ve Tanzanya'dan başladığı görevi sırasında dünyadaki birçok ülkeyi ziyaret ederken Pakistan'a bir milyon dolar bağış yaptı.

Mülteci sorunlarına dikkat çekmek için dünyada birçok ülkeyi ziyaret eden AngelinaJolie, 2012'de Suriyeli mültecileri kamplarında ziyaret etmek için Türkiye'ye geldi. Kilis ve İslahiye'deki kamplarda mültecilerle görüşen Jolie, 2015'te bir kez daha Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu ziyaretinde Midyat'taki barınma evlerine yerleştirilen Suriyeli ve Iraklı mültecilerle görüşen AngelinaJolie, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili bilgi alan AngelinaJolie, mültecilere bulunduğu yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek şunları söyledi; "Bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunuyorum, bakanlarınızı ve elçilerinizi buraya gönderin. Bu krize kendiniz tanıklık edin. Devam edemeyeceğini görün. Savaşa son vermek üzere siyasi bir çözüme ulaşmak için güvenilir bir plan yapma zamanı çoktan gelmiştir."

AngelinaJolie, 2007'de 'Zamanda Bir Yer' adlı belgeselle yönetmenliğe de başladı.

Yönettiği diğer filmler şöyle;

KAN VE AŞK (2011)

Bütçe: 13 milyon dolar

Hasılat: 1 milyon 100 bin doar

BOYUN EĞMEZ (2014)

Bütçe: 65 milyon dolar

Hasılat: 163 milyon 400 bin dolar

HAYATIN KIYISINDA (2015)

Bütçe: 10 milyon dolar

Hasılat: 3 milyon 300 bin dolar

ÖNCE BABAMI ÖLDÜRDÜLER (2017)

Bütçe: 22 milyon dolar

Hasılat: Dijital platformda yayınlandı

2014'te rol aldığı 'Malefiz', elde ettiği 757 milyon 800 bin dolarlık hasılatla AngelinaJolie'nin kariyerinin en çok izlenen filmi oldu. Bu filmle kariyerinin zirvesine çıkan AngelinaJolie'nin özel hayatında ise tehlike çanları çalmaya başladı. AngelinaJolie, 2014'te nikah masasına oturduğu BradPitt'e 2016'da boşanma davası açtı.

Günün sonunda Angelina Jolie; sancılı, bunalım yüklü günlerindeki sis perdesini aralayarak kendini aydınlık günlere taşımayı başardı. Küresel ölçekte şöhrete, başarılı ve kazançlı bir kariyere sahip olurken sosyal sorumluluk projeleriyle kendisine duyulan sevginin ve saygının altını çizdi. Özel hayatını 3 kez evlenip boşanmasıyla çalkantılı bir halde yaşamış olsa da 6 çocuğuyla mutlu bir yaşam sürüyor.