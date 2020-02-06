06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Paris St Germain'de forma giyen Angel Di Maria, bir dönem top koşturduğu İngiltere Premier Ligi ekibi Man. United hakkında itiraflarda bulundu.
2014 yazında Real Madrid'den 60 milyon pound civarında bir bonservis bedeli karşılığında Kırmızı Şeytanlar'a katılan Arjantinli yıldız, kabus gibi geçen bir sezonun ardından PSG'ye transfer olmuştu.
Ada temsilcisinde oynadığı zamanlarda, dönemin teknik direktörü Louis van Gaal'ı eleştirmekten geri kalmayan Di Maria, Hollandalı çalıştırıcının kendisini doğal mevkisinin dışında kullanmakta ısrar etmesinden yakınmıştı.
Kariyerinin o dönemiyle ilgili yeni açıklamalar yapan tecrübeli oyuncu, geçmişte Eric Cantona, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların terlettiği 7 numaralı formanın kendisine zorla giydirildiği itirafında bulundu.
Ligue 1 dergisinde neden United'da 7 numaralı formayı giydiğine dair kendisine yöneltilen soruyu cevaplandıran Di Maria, "Gerçekten bilmiyorum. İlk geldiğimde 11 numaranın boş olduğunu gördüm. Gençliğimde sürekli tercih ettiğim bir forma numarasıydı ve tekrar giymek için de oldukça hevesliydim. Real Madrid'deyken 11 numaranın sahibi vardı, ben de 22'yi tercih etmiştim. Manchester United'da bana 7 numarayı verdiler, başka seçenek bırakmadılar. 11 numarayı giymek isterdim ancak şimdi buradayım. Burada seçme şansım vardı, dolayısıyla 11'i seçtim." ifadelerine yer verdi
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