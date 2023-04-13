Hartford, Connecticut'ta diş hekimliği yapan Horace Wells, 1845 yılında bir öğretim görevlisinin nitröz oksit gazını (gülme gazı) açıkladığı bir konferansa katıldı. Ardından eğitim görevlisi birkaç dinleyiciyi gazın etkisi altına aldı ve herkesin eğlenmesi için zıplamalarına izin verdi.

Hatta biri, bacağını yaralamasına rağmen acıyı hissetmemişti. Bu, Wells'in aklında hemen bir ışık yaktı ve bu gazın anestezi olarak kullanılabileceğini düşündü ve deney için gönüllü olmaya karar verdi.