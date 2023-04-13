21 Ocak 1848 yılında, bir doz klofoform aldıktan sonra sokaktaki bazı hayat kadınlarının üzerine bir şişe sülfürik asit attı. Wells sokakta neredeyse linç ediliyordu ama kurtarıldı ve yargılandı. Hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kloroformun etkisindeyken arter damarını keserek 33 yaşında intihar etti.
Anestezinin başlangıcıyla ilgili tartışmalar ölümünden sonra da devam etse de Horace Wells anestezi ilkesini keşfettiği için 1864'te American Dental Society ve 1870'de American Medical Association tarafından tanındı.
Kaynak: Horace Wells Club, Harvard Üniversitesi, Cedar Hill Foundation, Linda Hall Library