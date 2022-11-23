ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Android Deprem Uyarıları Sistemi sayesinde Android cihazlar, mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturur. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarır. Sarsıntı bittiğinde ise cihaza dokunarak bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları alınabilir.