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Android önceden uyardı! Deprem Uyarı Sistemi açma: Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır?

Android önceden uyardı! Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır?

Deprem Uyarı Sistemi, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi önceden bildirmesi sebebiyle gündeme geldi. Android Deprem Uyarı Sistemi 4,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri saniyeler öncesinden bildirebiliyor. İşte Deprem Uyarı Sistemlerine dair bilgiler...

Giriş: 23.11.2022 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL

  • Telefonunuz, yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda size uyarı göndermek için yaklaşık konumunuzu kullanabilir. Android Deprem Uyarı sistemi, sürümü güncel pek çok cihazda aktif olarak kullanıma açılabiliyor. İşte Android Deprem Uyarı Sistemine ilişkin detaylar...

  • ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR?

    Android Deprem Uyarıları Sistemi sayesinde Android cihazlar, mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturur. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarır. Sarsıntı bittiğinde ise cihaza dokunarak bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları alınabilir.

  • ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

    Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

    Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

    Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.

    Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.

    Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz.

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