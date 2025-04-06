Anderson Talisca'dan Alex de Souza sözleri!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde hat-trick yapan Anderson Talisca, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"PERFORMANSTAN ÇOK MUTLUYUM"
Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. 2 ay oldu, çok mutluyum. Bu devasa kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.
ALEX DE SOUZA SÖZLERİ...
Bir kaç maçtır bu golleri deniyordum, kariyerimde tek vuruşla birçok gol var. Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım.