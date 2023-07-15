Ancelotti'nin gözdesi Arda Güler!

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Real Madrid Kulübünün hafta başından bu yana paylaştığı antrenman görüntülerinde en çok kullandığı futbolcuların başında Arda Güler geldi.

İspanyol kulübü son olarak bu sabah sosyal medya hesabından teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler ile antrenman sahasına giriş görüntüsünü paylaştı. Sol elini Arda'nın omuzuna atarak antrenman sahasına birlikte yürüyen 64 yaşındaki İtalyan teknik direktör Ancelotti'nin aynı zamanda 18 yaşındaki genç futbolcuya İspanyolca öğretmekte de yardımcı olduğu görüldü.

Arda'ya "Akşam, iyi uyudum, kötü uyudum" diyerek İspanyolca kelimeleri tekrarlatan Ancelotti'nin oldukça neşeli olduğu ve Türk futbolcuyla yakından ilgilendiği gözlendi.

Diğer yandan İspanyol basını da Ancelotti'nin antrenmanların ilk haftasında en yakın çalıştığı futbolculardan birinin Arda olduğunu yazdı.

Yapılan yorumlarda, Ancelotti'nin Arda'yı orta saha dışında farklı mevkilerde de denediği, milli futbolcuya sağ kanatta fırsat vermeyi düşündüğü iddia edildi.